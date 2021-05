Nürnberger Klinikum startet mehrsprachige Corona-Kampagne

Macht die Corona-Impfung unfruchtbar? Und wirken die Impfstoffe auch gegen die Virus-Mutationen? Experten des Klinikums Nürnberg haben zehn wichtige Fragen zur Corona-Impfung im Rahmen einer mehrsprachigen Video-Kampagne auf Youtube beantwortet.

Die Clips stehen seit Freitag allen Nutzern in verschiedenen Sprachen zur Verfügung - auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Rumänisch. „Wir wünschen uns, dass wir damit auch Menschen erreichen, die wir bislang vielleicht nicht erreicht haben“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Klinikums Nürnberg, Achim Jockwig am Freitag.

Zuletzt hatte die Stadt Nürnberg auch angekündigt, die Ausgabestellen der Tafeln nutzen zu wollen, um Menschen in schwierigen sozialen Umständen eine Impfung anzubieten. Hintergrund ist, dass in einigen Stadtteilen die Inzidenz höher ist als in anderen.

© dpa-infocom, dpa:210514-99-597529/2

Youtube-Kanal des Klinikums