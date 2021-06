„Nürnberger Ei“: Fernsehturm in Denkmalliste aufgenommen

Der Nürnberger Fernsehturm ist in die Bayerische Denkmalliste aufgenommen worden. „Das Nürnberger Ei ist jetzt nicht mehr nur das höchste Gebäude, sondern auch das höchste Baudenkmal im Freistaat“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag bei der Übergabe der Urkunde des Landesamtes für Denkmalpflege. Bislang war nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege der Olympiaturm in München das höchste Denkmal.

Das 292,8 Meter hohe Wahrzeichen der Nürnberger feierte im vergangenen Jahr sein 40. Jubiläum - und ist der dritthöchste deutsche Fernmeldeturm nach dem Berliner Fernsehturm und dem Europaturm in Frankfurt. Wegen seines eiförmigen Turmkorbes trägt er den Beinamen „Nürnberger Ei“.

Der neue Status als Baudenkmal eröffne im Rahmen der Denkmalschutzförderung neue Perspektiven für eine mögliche Wiedereröffnung der seit 1992 geschlossenen Besucherbereiche, sagte Nürnbergs Bürgermeister Marcus König. „Ziel ist es, irgendwann wieder mehr draus zu machen.“

