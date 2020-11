Nürnberger Christkind musiziert zu Weihnachten

An Weihnachten geht es beim Nürnberger Christkind sehr musikalisch zu. „Ich und meine Geschwister spielen alle mindestens zwei Instrumente“, sagte die 18-jährige Benigna Munsi am Montag. Für sie gehöre es an den Feiertagen einfach dazu, gemeinsam Weihnachtslieder zu spielen.

Früher habe es in ihrer Familie an Weihnachten traditionell Kartoffelsalat und Würstchen gegeben, sagte Munsi. Ihre Mutter sei Kirchenmusikerin und habe gerade an den Weihnachtstagen besonders viel zu tun. Jetzt, wo sie und ihre vier Geschwister älter seien und kochen könnten, kümmerten sich die Kinder um das Essen. „Mein kleiner Bruder kocht richtig gut, meine große Schwester auch“, sagte Munsi.

Normalerweise hat das Christkind in der Adventszeit einen vollen Terminkalender mit zahlreichen Auftritten auf dem weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt, in Kindertagesstätten, Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen. Wegen der Corona-Krise sind diese aber alle abgesagt. Stattdessen kann man das Christkind zweimal die Woche telefonisch erreichen.

„Die meisten rufen an, damit ihnen jemand zuhört“, sagte Munsi nach ihrer ersten Telefonsprechstunde am Montagnachmittag. Unter den Anruferinnen und Anrufern seien auch welche aus anderen Städten gewesen - Menschen, die eher nicht zum Christkindlesmarkt nach Nürnberg gekommen seien, sagte Munsi. Deshalb habe die Telefonsprechstunde auch etwas Gutes.