Nürnberg vor „Charaktertest“ in Heidenheim

Der 1. FC Nürnberg peilt weiter den neunten Bundesliga-Aufstieg seiner Vereinsgeschichte an und will den 1. FC Heidenheim im Kampf um die vorderen Plätze der 2. Fußball-Bundesliga abschütteln. „Das ist ein richtiger Charaktertest für uns. Sie können jeden Gegner in der Liga schlagen“, warnte Club-Trainer Robert Klauß vor der Auswärtspartie am Sonntag (13.30 Uhr).

Nach 27 Spieltagen belegen die Franken Platz fünf. Aktuell trennen sie lediglich zwei Punkte vom angestrebten Relegationsplatz. „Es geht jetzt darum, die Dinge, die wir uns erarbeitet haben, zu stabilisieren und neu abzurufen“, sagte Klauß.

Im Spiel gegen die „robusten“ Heidenheimer kann der FCN erstmals seit rund zwei Jahren wieder auf die Unterstützung seiner Ultras zählen. Für Klauß wird es eine Premiere. „Ich war noch nie Trainer des Clubs mit Ultras“, sagte der 37-Jährige. „Ich hoffe, dass es uns einen Push geben wird.“

