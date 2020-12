Nürnberg verhängt strikte Ausgangsbeschränkungen

Die Stadt Nürnberg hat als erste Großstadt in Bayern im Teil-Lockdown zusätzlich strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt. „Die Corona-Infektionszahlen in Nürnberg sind leider nicht zurückgegangen - ganz im Gegenteil“, sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Dienstag. „Deshalb können wir in Nürnberg nicht so weiter machen wie bisher.“ Die Beschränkungen gelten in Bayerns zweitgrößter Stadt mit mehr als 500 000 Einwohnern zunächst bis zum 20. Dezember.

Ab sofort dürfen Nürnberger ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem weitet die Stadt die Maskenpflicht und das Alkoholverbot in der Innenstadt aus, beides soll streng kontrolliert werden.

Ab dem 7. Dezember sollen Klassen ab der fünften Jahrgangsstufe geteilt und im Wechsel daheim und in der Schule unterrichtet werden. Nur an Tagen, an denen die Schüler im Klassenzimmer sitzen, dürfen sie anschließend den Hort, die Mittagsbetreuung oder andere Angebote der Ganztagsbetreuung besuchen. Die Regelung gilt nicht für Förderschulen und Abschlussklassen, Kitas bleiben vorerst offen.

„Wir haben auch das Problem, dass wir keinen Hotspot an dieser Stelle ausfindig machen können“, begründete der Oberbürgermeister die strikten Regelungen. „Wir haben eher ein diffuses Infektionsgeschehen hier in unserer Stadt.“ Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag für Nürnberg einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 306,7.

Das Klinikum Nürnberg behandelte am Dienstag nach eigenen Angaben 163 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Davon mussten 27 auf den Intensivstationen versorgt werden, 25 Menschen wurden beamtet. Um alle versorgen zu können, wurden Operationen verschoben, mehrere Covid-Stationen eingerichtet und die Zahl der Intensivbetten aufgestockt. Bis auf wenige Ausnahmen gilt im Klinikum außerdem ein Besuchsstopp.

Für Mitarbeiter in Nürnberger Alten- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist ein wöchentlicher Corona-Schnelltest ab sofort Pflicht. Auch Besucher müssen sich vorher testen lassen und in den Bewohnerzimmern eine FFP2-Maske tragen.

„Zur Eindämmung der Pandemie sind wir alle aufgefordert, Begegnungen deutlich unter das maximal erlaubte Maß zu reduzieren. Zugleich ist es wichtig, dass gerade Alleinstehende nicht ohne menschliche Nähe und Unterstützung bleiben“, betonte Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales. Nürnberger dürfen sich deshalb mit einem weiteren Haushalt treffen, solange es insgesamt nicht mehr als fünf Personen sind.

Auch Sport und Bewegung an der frischen Luft ist allein, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt möglich. Spielplätze und Skateranlagen bleiben offen, auf Bolzplätzen dürfen sich maximal zwei Haushalte austoben.

Ausnahmen gelten auch für Beerdigungen, Gottesdienste und Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften. Demonstrationen dürfen nur noch an einem festen Ort für maximal 60 Minuten stattfinden, die Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ansonsten sind alle Veranstaltungen verboten.

Neben den städtischen Kultureinrichtungen müssen nun auch Volkshochschule, Stadtbibliothek und -archiv und die Musikschule schließen. Hochschulen und Universitäten sollen auf digitale Lehre umstellen. Die Gastronomie darf weiter Essen zum Mitnehmen verkaufen.

Lokal begrenzte Ausgangsbeschränkungen sind eine von mehreren Maßnahmen der neunten bayerischen Infektionsschutzverordnung. Sie sollen in Kraft treten, sobald in einer Kommune die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen über einem Wert von 300 liegt. Stand Dienstag traf das laut RKI neben Nürnberg auf die Städte Passau und Schwabach sowie die Landkreise Passau, Regen und Freyung-Grafenau zu. In Passau gelten derzeit ebenfallsAusgangsbeschränkungen.

