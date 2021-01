Nürnberg und Würzburg starten ins neue Fußballjahr

Der 1. FC Nürnberg will im ersten Spiel des neuen Fußballjahres seine Klettertour in der Tabelle fortsetzen. Die Würzburger Kickers möchten in der 2. Bundesliga eine Aufholjagd starten. Der Tabellenletzte aus Unterfranken empfängt am Samstag (13.00 Uhr) den Karlsruher SC. Nach nur vier Zählern aus den bislang absolvierten zwölf Partien müssen die Würzburger eine Serie starten, wenn sie das Ziel Klassenerhalt nicht frühzeitig abschreiben wollen. Die Nürnberger dagegen möchten als Siebter ihre Ausgangslage weiter verbessern. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß muss am Samstag (13.00 Uhr) beim heimstarken 1. FC Heidenheim antreten.

