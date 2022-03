Nürnberg sucht Naturschutzwächter

Naturschutzgebiete überwachen und die Menschen über die Natur informieren - das machen in Nürnberg seit fast 40 Jahren ehrenamtliche Naturschutzwächterinnen und Naturschutzwächter. Jetzt sucht das Umweltamt weitere Umweltbegeisterte, die diese Aufgabe in Nürnbergs größtem Naturschutzgebiet, dem Pegnitztal Ost, übernehmen. In dem rund 221 Hektar großen Gebiet gibt es bereits vier Naturschutzwächter.

Bewerberinnen und Bewerber müssten gute Kommunikationsfähigkeiten mitbringen und Freude daran, ihr Wissen zu vermitteln, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Für ihre Arbeit absolvieren die angehenden Naturschutzwächterinnen und Naturschutzwächter eine zweiwöchige Ausbildung. Nach der Prüfung bekommen sie ein Abzeichen und einen Dienstausweis, an dem sie beim Rundgang durch ihr Revier erkennbar sind.

