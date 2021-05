Nürnberg stattet Abwehr-Talent Suver mit Profivertrag aus

Der 1. FC Nürnberg hat Verteidiger-Talent Mario Suver einen Profivertrag gegeben. Dies teilte der fränkische Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Suver war vor zwei Jahren von der U23-Mannschaft des VfB Stuttgart nach Nürnberg gewechselt und kam in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Im Saisonendspurt gab der 21-Jährige in Hamburg nun auch sein Debüt bei den Profis. Über die Dauer des Vertrags machte der Verein keine Angaben.

„Mario hat in den letzten Monaten im Training mit den Profis bewiesen, dass er über ein gutes Potential verfügt, das wir weiter fördern möchten. Perspektivisch trauen wir ihm zu, hier bei uns die nächsten Schritte zu gehen“, sagte Sportvorstand Dieter Hecking.

