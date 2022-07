Nürnberg müht sich zum Testspiel-Sieg gegen Schweinfurt

Der 1. FC Nürnberg hat sein letztes Testspiel in der Saisonvorbereitung auf die 2. Fußball-Bundesliga glanzlos gewonnen. Einen Tag nach dem 3:5 gegen den FC Arsenal hatten die Franken beim 2:1 (2:1) am Samstag über den Regionalligisten FC Schweinfurt mehr Mühe als erwartet. Nürnbergs Stürmer Manuel Schäffler und Erik Shuranov erzielten in einer ereignisreichen Anfangsphase die „Club“-Tore. Adam Abiri glich für die Schweinfurter zwischenzeitlich aus. Die Nürnberger sind am kommenden Samstag beim FC St. Pauli erstmals wieder in der 2. Bundesliga gefordert.

