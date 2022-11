Nürnberg mit Schalke im Trainingslager: Gemeinsamer Test

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg plant für seine Rückrunden-Vorbereitung, in der er ein Trainingslager mit Bundesligist Schalke 04 in Belek absolviert, ein gemeinsames Testspiel mit den Gelsenkirchenern. Vom 8. bis 15. Januar wird der „Club“ in Belek verweilen und dort im selben Hotel wie die Gelsenkirchener wohnen. Für Dienstag, 10. Januar ist um 15.30 Uhr ein Testspiel angesetzt. Nach vier Spielen ohne Sieg überwintert der „Club“ in der 2. Liga auf dem elften Tabellenrang.

