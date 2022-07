1. FC Nürnberg meistert erste Pokal-Aufgabe

Nach dem glänzenden Derbysieg gegen die SpVgg Greuther Fürth hat der 1. FC Nürnberg die erste Aufgabe im DFB-Pokal nur mit Mühe bewältigt. Der „Club“ gewann am Freitagabend beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Kaan-Marienborn in dessen Spiel des Jahres mit 2:0 (1:0) und konnte damit der erhofften Haken unter den Einzug in die zweite Runde machen.

Vor etwa 6 000 Zuschauern im Siegener Leimbachstadion erzielten Mittelfeldspieler Johannes Geis mit einem fein platzierten Freistoß (45. Minute) und Außenverteidiger Enrico Valentini (84.) die Treffer für den „Club“. Der Stadtteilclub aus Siegen, der erst im Jahr 2007 gegründet wurde, hatte erstmals überhaupt die erste Pokalhauptrunde erreicht und nun musste die erste Niederlage im Jahr 2022 hinnehmen.

„Es ist wichtig, dass wir weitergekommen sind“, kommentierte Geis. „Die zweite Halbzeit können wir besser gestalten. Man muss aber auch sagen: Hut ab vor Kaan-Marienborn. Sie haben es sehr gut gemacht. Am Ende sind wir weiter. Das ist, was zählt“, betonte der Torschütze.

Mit insgesamt vier Änderungen trat der von 2500 mitgereisten Fans unterstützte viermalige Pokalsieger aus Nürnberg an. Trainer Robert Klauß wechselte auch im Tor und gab Carl Klaus eine Bewährungschance. Die Gäste benötigten im Siegerland eine Anlaufzeit und kamen durch Mats Möller Daehli, Christoph Daferner und Kwadwo Duah zu guten Tormöglichkeiten. Doch erst Geis sorgte kurz vor der Pause mit einem verwandelten Freistoß für die Gäste-Führung.

Der Regionalligist leistete lange Gegenwehr, konnte die Nürnberger Abwehrreihe aber nicht überwinden. Valentini sorgte kurz vor Schluss mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze für die Entscheidung. „In der zweiten Halbzeit haben wir es ihnen erst etwas zu leicht gemacht, uns ein paar Fehler erlaubt“, meinte Valentini: „Danach haben wir das Spiel wieder in den Griff bekommen und auch verdient gewonnen.“

