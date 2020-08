Nürnberg Ice Tigers wieder mit Stürmer Fox

Die Nürnberg Ice Tigers haben Stürmer Dane Fox zurückgeholt. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag mitteilte, hat der 26-jährige Kanadier einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Dieser enthält zudem eine Option für eine weitere Spielzeit.

Fox war bereits von 2017 bis 2019 für die Ice Tigers aktiv, spielte in der vergangenen Saison aber für die Frederikshavn White Hawks in Dänemark. Mit 24 Toren und 35 Vorlagen wurde er viertbester Scorer der Liga. In seinen beiden Jahren in Nürnberg absolvierte der Linksschütze 105 Spiele. Dabei erzielte Fox 27 Tore und gab 26 Vorlagen.

„Das eine Jahr in Dänemark, in dem er sportlich und menschlich noch einmal gereift ist, hat seiner Entwicklung sehr geholfen. Er möchte die Chance unbedingt nutzen, sich bei uns und in der DEL zu etablieren“, erklärte Sportdirektor André Dietzsch.

