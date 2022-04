Nürnberg Ice Tigers verpflichten Nationalspieler Leonhardt

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihre Kaderplanungen vorangetrieben und sich die Dienste eines deutschen Nationalspielers gesichert. Wie der fränkische Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag mitteilte, erhält der 19 Jahre alte Stürmer Danjo Leonhardt einen Zweijahresvertrag bis 2024.

„Er ist für sein Alter ein sehr reifer Spieler, der in Salzburg eine hervorragende Ausbildung genossen hat und extrem vielseitig einsetzbar ist“, begründete Sportdirektor Stefan Ustorf die künftige Zusammenarbeit. Leonhardt verstärke das Kontingent an jungen und talentierten Spielern in Nürnberg.

Nach seiner guten Saison in Salzburg wurde Leonhardt zur WM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft eingeladen. Am Donnerstag erzielte er in Rosenheim gegen die Schweiz in seinem zweiten A-Länderspiel sein erstes Tor.

