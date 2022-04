Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Verteidiger Mebus

Die Nürnberg Ice Tigers setzen weiter auf Routinier Oliver Mebus. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag mitteilte, hat der 29-Jährige einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben. Der nach Patrick Reimer und Marcus Weber dienstälteste Spieler der Nürnberger geht damit in seine siebte Saison bei den Ice Tigers. Zuvor hatten die Nürnberger die Verträge mit den Stürmern Jake Ustorf und Max Kislinger verlängert.

„Oliver Mebus ist ein Spieler, der aufgrund seiner Spielweise ein extrem hohes Ansehen in der Kabine genießt. Er stellt sich immer zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft und ist vor allem in Unterzahl immens wichtig für uns“, erklärte Sportdirektor Stefan Ustorf.

Mebus war 2016 von den Krefeld Pinguinen nach Nürnberg gewechselt. Seitdem hat er 270 Spiele für die Ice Tigers bestritten. Dabei erzielte er 13 Tore und gab 53 Vorlagen.

