Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Torhüter Dubeau

„Gerade im Hinblick auf die vielen, eng getakteten Spiele nach der Olympia-Pause haben wir uns dazu entschlossen, Alex bis Saisonende zu behalten. Wir mussten erst kürzlich selbst erleben, dass in diesen Zeiten viele Spieler auch kurzfristig ausfallen können, so dass wir mit drei guten Torhütern bestmöglich aufgestellt in die Schlussphase der Saison gehen möchten“, sagte Sportdirektor Stefan Ustorf.

Ice Tigers Spielpan

Ice Tigers News

DEL-Tabelle

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220204-99-974754/2

© dpa-infocom, dpa:220204-99-974754/2