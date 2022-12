Nürnberg Ice Tigers verlängern mit Nationalspieler Weber

Die Nürnberg Ice Tigers planen langfristig mit Nationalspieler Marcus Weber. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag vermeldete, verlängerte der 30 Jahre alte Verteidiger seinen Vertrag um drei Jahre bis Sommer 2026. „Marcus Weber ist ein Ice Tiger durch und durch. Seine Führungsqualität wird in der Kabine und beim Trainerstab sehr geschätzt, und auf dem Eis gibt er immer 100 Prozent“, lobte Sportdirektor Stefan Ustorf. Weber spielt seit 2013 für Nürnberg. In bislang 467 Spielen erzielte er 11 Treffer und bereitete 73 Tore vor.

