Nürnberg Ice Tigers holen Verteidiger Bodnarchuk aus München

Die Nürnberg Ice Tigers haben Verteidiger Andrew Bodnarchuk vom Ligarivalen EHC Red Bull München für die kommende Saison verpflichtet. Dies teilte der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag mit. Der 32-jährige Bodnarchuk spielte in den vergangenen beiden Saisons für die Münchner. Der Kanadier brachte es dabei in 119 Spielen auf drei Tore und 17 Vorlagen. Zudem verfügt Bodnarchuk über die Erfahrung von 694 Partien in der unterklassigen AHL und 42 Partien in der nordamerikanischen Eliteliga NHL für Boston, Columbus und Colorado.

„Andrew hat in den vergangenen beiden Jahren in München bewiesen, dass er ein sehr guter DEL-Verteidiger ist. Er hat seine defensive Rolle dort außerordentlich gut erfüllt und viel Verantwortung übernommen“, sagte Sportdirektor André Dietzsch.

