Nürnberg Ice Tigers holen US-Stürmer Stoa

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben US-Stürmer Ryan Stoa für die kommende Saison verpflichtet. Der 34-Jährige wechselt von Djurgarden Stockholm aus Schweden nach Franken und erhält einen Vertrag über eine Saison. Dies teilten die Nürnberger am Mittwoch mit. Stoa spielte zunächst in Nordamerika, seit 2014 dann in Russland, ehe er 2019 nach Schweden wechselte.

„Ryan hat in den vergangenen sieben Jahren viel Erfahrung in Europa gesammelt. Wir sind überzeugt davon, dass er unsere erste Reihe als spielstarker, großer Mittelstürmer mit seiner Erfahrung sehr gut führen kann“, sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

