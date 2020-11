Nürnberg Ice Tigers holen Stürmer Cornel

Die Nürnberg Ice Tigers haben den kanadischen Stürmer Eric Cornel verpflichtet. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, kommt der 24-jährige Kanadier von den Rochester Americans aus der American Hockey League (AHL). Er erhält in Nürnberg einen Vertrag für die anstehende DEL-Saison. Der Vertrag mit Will Acton (33) wird hingegen aufgelöst. Der Kanadier kehrt nicht nach Nürnberg zurück.

„Mit Eric Cornel konnten wir einen trotz seines jungen Alters gestandenen AHL-Spieler nach Nürnberg holen. Eric ist ein großer, offensivstarker und schneller Mittelstürmer, der jetzt in Europa durchstarten will“, erklärte Trainer Frank Fischöder.

Mitteilung

Tabelle und Spielplan DEL

Spielplan Ice Tigers

Kader Ice Tigers