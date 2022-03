Die Nürnberg Ice Tigers holen ihr ausgefallenes Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Eisbären Berlin am 25. März (19.30 Uhr) nach. Dies teilten die Franken am Freitag mit. Die Partie hätte ursprünglich am 4. März stattfinden sollen, sie wurde aber wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Berlinern abgesagt.

