Nürnberg Ice Tigers gegen Düsseldorf: coronabedingt verlegt

Das für diesen Sonntag geplante Heimspiel der Nürnberg Ice Tigers gegen die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist coronabedingt verlegt worden. „Der Grund dafür sind mehrere positive Corona-Fälle in der Düsseldorfer Mannschaft und eine vom Gesundheitsamt angeordnete, fünftägige Quarantäne für das gesamte Team“, teilte der fränkische Club am Donnerstag mit. Ein Nachholtermin stehe noch nicht fest. Zuvor waren nach einem Corona-Ausbruch beim EHC Red Bull München bereits mehrere Partien in der Liga verschoben worden.

