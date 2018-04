NSU-Prozess: Zschäpe-Anwälte setzen ihr Plädoyer fort

Im Münchner NSU-Prozess sollen die beiden Wunschverteidiger der Hauptangeklagten Beate Zschäpe, Hermann Borchert und Mathias Grasel, am heutigen Mittwoch (ab 9.30 Uhr) ihre Plädoyers fortsetzen. Borchert hatte am Dienstag mit dem Vortrag begonnen. Nach der Planung der beiden Juristen soll Grasel am Mittwoch die rechtliche Würdigung vornehmen. Am Schluss soll wiederum Borchert das Wort erhalten und für ein Urteil aus Sicht der Verteidigung plädieren.

Borchert hatte teils scharfe Kritik am Plädoyer der Bundesanwaltschaft geübt. Die Anklagebehörde habe die Beweise einseitig bewertet und die Rolle Zschäpes falsch dargestellt. Für den Anklagevorwurf - Mittäterschaft an zehn Morden, zwei Sprengstoffanschlägen und zahlreichen Überfällen - habe die Anklage keinen Beweis vorgelegt und beschränke sich auf Spekulationen.

Bundesanwaltschaft und Nebenkläger hatten ihre Plädoyers bereits Anfang Februar beendet. Die Anklagebehörde fordert für Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Die heute 43-Jährige soll eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) gewesen sein. Neun der vorgeworfenen Morde sollen aus fremdenfeindlichen Motiven, einer aus Hass auf den Staat verübt worden sein.

