NSU-Prozess: Nach den Plädoyers noch einmal Beweisaufnahme

Von Lothar Häring

Nach und nach dringt das Grauen von Villingendorf in den großen Saal des Landgerichts Rottweil ein. Es sind Einzelheiten, die manche Zuhörer an ihre emotionalen Grenzen führen. Der Mann, der so viel Leid verursacht haben soll, schweigt: Drazen D. wirkt, als habe das alles nichts mit ihm zu tun. Teilnahmslos sitzt er – zwei Verteidiger neben, einen Polizisten hinter sich – auf der Anklagebank. Wochenlang geht das so, mehr als 100, oft quälende Stunden.