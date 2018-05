NSU-Prozess: Anwälte des engsten Zschäpe-Freundes plädieren

Im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht sollen heute die beiden Pflichtverteidiger des Mitangeklagten André E. plädieren. Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Schlussvortrag zwölf Jahre Haft für E. gefordert. Sie hält ihn für den engsten Vertrauten der Hauptangeklagten Beate Zschäpe. Er habe bei der Tarnung des NSU-Trios im Untergrund geholfen und eine Wohnung sowie Fahrzeuge organisiert. Zudem habe er Zschäpe nach dem Auffliegen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ und dem Anzünden ihrer Unterkunft in Zwickau mit frischer Kleidung versorgt und bei der Flucht geholfen.

Den Termin für die Plädoyers für André E. hatte das Gericht mit seiner Ehefrau abgestimmt, die am Dienstag als Angeklagten-Beistand neben ihm Platz nehmen will. Die Ehefrau soll eng mit Beate Zschäpe befreundet gewesen sein und sie regelmäßig mit ihren Kindern in der Zwickauer Fluchtwohnung besucht haben.

Im NSU-Prozess stehen nach André E. noch die Schlussvorträge von zwei weiteren Angeklagten und die der drei ursprünglichen Pflichtverteidiger von Beate Zschäpe aus. Die Anklagebehörde fordert für Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Die heute 43-Jährige soll eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ gewesen sein und deshalb als Mittäterin bei sämtlichen Verbrechen der Gruppe bestraft werden. Dazu zählen zehn Morde, neun davon aus rassistischen Motiven. Ihre beiden Wunschverteidiger verlangten eine Gefängnisstrafe von maximal zehn Jahren.

