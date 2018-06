NS-Dokumentationszentrum verzeichnet 220 000 Besucher

- Im ersten Jahr nach der Eröffnung haben knapp 220 000 Menschen das NS-Dokumentationszentrum in München besucht. Damit seien die Erwartungen übertroffen worden, sagte Direktor Winfried Nerdinger am Donnerstag laut Mitteilung. Mehr als 1000 Schüler-, Touristen- und andere Gruppen seien schon durch die Ausstellungen geführt worden. An Seminaren und Fortbildungen hätten etwa 20 000 Interessenten teilgenommen. Das NS-Dokumentationszentrum habe sich als „lebendiges Haus der Information und Diskussion“ etabliert.