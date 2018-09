Nouri neuer Coach beim FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat den früheren Werder-Coach Alexander Nouri als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag bekanntgab, tritt der 39-Jährige die Nachfolge von Stefan Leitl an. Nouri erhielt in Ingolstadt wie auch sein Assistent Markus Feldhoff einen Vertrag bis 2020 und wird schon am Dienstag im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln auf der Bank sitzen. Zuvor hatte die „Sport Bild“ über die Entscheidung berichtet.

Der FCI hatte sich am Wochenende nach einem enttäuschenden Saisonstart von Leitl getrennt. Nouri hatte von 2013 bis 2014 den VfB Oldenburg und von 2014 bis Oktober 2017 zunächst die U23- und danach die Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen trainiert.

