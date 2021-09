Notrufnummer 112 auch in Bayern gestört

In vielen Orten in Bayern war am Mittwoch die Notruf-Nummer 112 ganz oder teilweise gestört. Betroffen waren etwa der Großraum München, Regensburg oder Neumarkt in der Oberpfalz, hieß es auf der Informationsseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Auch andernorts in Deutschland war die Nummer mitunter nicht zu erreichen.

Zu den Ursachen gab es zunächst keine Angaben. Auch die Katastrophenapp Katwarn hatte mancherorts gewarnt. An der Behebung der Störung werde mit Hochdruck gearbeitet, hieß es darin. Unter der 112 können Anrufer Feuerwehr und Rettungsdienste alarmieren.

© dpa-infocom, dpa:210929-99-412654/2

