Notruf mit Hindernissen

- Interkulturelle Kompetenz haben Mitarbeiter der Münchner Berufsfeuerwehr bewiesen, als sie am Mittwochabend ein Notruf in italienischer Sprache erreichte. Weil eine Verständigung nicht möglich war, versuchte man es danach zunächst auf Englisch. Auch das führte allerdings nicht weiter, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Kurzerhand wurde daraufhin mit einer Leitstelle im italienischen Bozen (Südtirol) eine Konferenzschaltung hergestellt. Einem dortigen Kollegen gelang es schließlich, alle wichtigen Details in Erfahrung zu bringen. Wie sich herausstellte, hatte eine italienische Schülergruppe, die sich auf Klassenfahrt in München befand, den Notruf abgesetzt. Ein junger Mann aus der Gruppe klagte über Schmerzen. Der alarmierte Notarzt brachte den Patienten in eine nahe gelegene Klinik.