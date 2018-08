Notfall beim Schwimmen: 63-Jährige stirbt wenig später

Eine 63 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend nach einem Schwimmausflug bei Waging am See (Landkreis Traunstein) gestorben. Die Frau schwamm mit einer Bekannten im Tachinger See in der Nähe des Ostufers, als sie über Atemprobleme klagte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurz darauf verlor sie das Bewusstsein. Die ebenfalls 63-jährige Begleiterin konnte die Frau mit einem Badegast noch ans Ufer retten. Trotz der Reanimationsversuche einer Notärztin starb die 63-Jährige wenig später im Krankenhaus.

Pressemitteilung