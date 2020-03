Notarzteinsatz: Umleitungen und Ausfälle im Zugverkehr

Wegen eines Notarzteinsatzes kam es am Samstagmorgen auf der Bahnstrecke zwischen München und Nürnberg zeitweise zur Umleitung des Fernverkehrs. „Gegen acht Uhr war die Strecke wieder frei, wir haben aber noch Verspätungen“, sagte ein Sprecher der Bahn am Morgen. Zuvor wurden Fernverkehrszüge über Donauwörth umgeleitet. Der Halt in Ingolstadt entfiel.

Das führe im Schnitt zu einer Verzögerung von 45 Minuten, sagte der Sprecher. Reisende von und nach Ingolstadt sollten den Regionalverkehr nutzen. Die S-Bahn der Linie 2 war zwischen Allach und Dachau unterbrochen. Hier gab es einen Ersatzverkehr.

Aktuelle Betriebslage