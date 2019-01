„Nostalski-Rennen“ wegen Schnee-Chaos abgesagt

Nach den heftigen Schneefällen fällt das „Nostalski-Rennen“ mit alten Holzlatten in Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) an diesem Samstag aus. Die Veranstalter sagten den sportlichen Wettkampf ab, nachdem das Landratsamt am Freitag für die Region den Katastrophenfall ausgerufen hatte. Bei dem Rennen hätten die Teilnehmer mit nostalgischer Ski-Ausstattung einen Torlauf gefahren. Viele Straßen im südlichen Oberbayern sind wegen Lawinengefahr und umgestürzter Bäume gesperrt.