Nordische Ski-WM 2021: Oberstdorf rechnet mit Mehrkosten

Die Gemeinde Markt Oberstdorf rechnet bei den Vorbereitungen zur Nordischen Ski-WM 2021 mit Mehrkosten in Millionenhöhe. Wie Projektleiter Florian Speigl mitteilte, wird die Sanierung der Sprungschanze am Schattenberg bis zu 2,8 Millionen Euro teurer. Grund dafür seien unter anderem aufwendige Arbeiten am Steilhang und zusätzliche Sanierungen an Betonbauwerken. Zunächst hatte die „Allgäuer Zeitung“ darüber berichtet.

Die Kosten für die Modernisierung der Sprungschanze und des Langlaufstadions werden damit aktuell auf bis zu 42,1 Millionen Euro beziffert. Er rechne aber nicht mit weiteren Kostensteigerungen in größerem Umfang, sagte Projektleiter Speigl: „Wir gehen davon aus, dass das Projekt mit dieser Summe darstellbar ist.“ Der Bund will die Modernisierung mit rund 10 Millionen Euro bezuschussen, der Freistaat Bayern hat 20 Millionen Euro zugesagt.

Geflossen sei von diesen Geldern bisher aber noch nichts, so Speigl: „Die Baumaßnahmen werden derzeit zum allergrößten Teil vom Markt Oberstdorf vorfinanziert.“ Die Gemeinde hat eigentlich einen Eigenanteil von vier Millionen Euro beschlossen, der Landkreis Oberallgäu beteiligt sich mit der gleichen Summe an dem Projekt.

Nordische Ski-WM 2021