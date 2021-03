Nockherberg-Fastenpredigt im leeren Saal

Nicht alle Lehrer in Baden-Württemberg können sich nun impfen lassen. Denn für Lehrkräfte und Kita-Personal steht ausschließlich der Impfstoff von Astra-Zeneca zur Verfügung, wie Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag verkündet hat. Wegen mangelnder Studiendaten für Ältere ist das Serum aber nur für Menschen bis einschließlich 64 Jahren zugelassen. Ältere Lehrer müssen also warten – und fühlen sich dadurch diskriminiert.

Christine Rapp ist eine engagierte Lehrerin.