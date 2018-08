Noch kein Urteil zu verkaufsoffenen Sonntagen in Ansbach

Im Streit um verkaufsoffene Sonntage in Ansbach ist am Donnerstag die mündliche Verhandlung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) zu Ende gegangen. Das Urteil soll aber erst an diesem Freitag veröffentlicht werden, wie eine Gerichtssprecherin in München sagte. Die Gewerkschaft Verdi und die Katholische Arbeiternehmer-Bewegung (KAB) hatten das Normenkontrollverfahren angestrengt. Es richtet sich gegen eine Verordnung der Stadt Ansbach. Diese erlaubt den Geschäften im ganzen Stadtgebiet zu öffnen, wenn in der Altstadt ein Street Food Festival, ein Stadtfest oder ein Martinimarkt stattfindet. In einer Eilentscheidung hatte der VGH im März dieses Jahres auf Antrag von Verdi die Verordnung in Ansbach außer Kraft gesetzt.