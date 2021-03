Niners Chemnitz verpassen in Bayreuth achten Saisonsieg

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Ein betrunkener 20-Jähriger soll am Bahnhof in Ravensburg einen Mann zusammengeschlagen haben. Der 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Gründe für die Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Der mutmaßliche Schläger wurde nach der Tat am Samstagmittag festgenommen.

Ermittlung wegen Körperverletzung Da er den Angaben nach renitent war und die Beamten beleidigte, musste der 20-Jährige bis Sonntag in Polizeigewahrsam bleiben.