Nikolaus-Gewalttat am Augsburger Königsplatz wird verhandelt

Von Schwäbische Zeitung

Wer an den Christbaumkulturen der Dangelmaiers in Waldhausen vorbeikommt, der staunt nicht schlecht: Zwischen den Nadelbäumen grasen Schafe. Sie sind das wichtigste Hilfsmittel der Familie, um ihre Christbäume rein biologisch zu halten: Denn die englischen Schafe vertilgen das Unkraut und sorgen dafür, dass das Gras niedrig bleibt. Statt Chemie also Ökorasenmäher.

„Von 800 Schafrassen weltweit ist das Shropshireschaf das einzige, das keine Nadeln frisst“, erklärt Seniorchef Anselm Dangelmaier und zeigt in den Stall, in dem sich ...