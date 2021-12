Nikolaus auf Tauchstation

Auch Nikoläuse gehen mal auf Tauchstation. Besonders schwerelos ist das, wenn noch ein Engel mitschwimmt. In gewohnter Ruhe betrachteten die Fische die weihnachtliche Aktion am Freitag im Sea Life Aquarium in München. Immerhin hatten der Nikolaus und sein weißes Helferlein im tropischen Ozeanbecken Vegetarisches für die Fische dabei - und für die Haie ein bisschen Fleisch. Der tauchende Nikolaus ist im wahren Leben nicht mit dem Schlitten unterwegs - er ist genauso wie der Engel ein Mitarbeiter der Unterwasserwelt.

