Nike Wagner: Wieland Wagner sprach nie offen über Nazizeit

Der frühere Bayreuther Festspielchef Wieland Wagner (1917-1966) konnte über seine Vergangenheit als Günstling Hitlers nie offen sprechen. „Scham macht stumm“, sagte seine Tochter Nike Wagner in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Aber dass Erkenntnisprozesse in ihm abgelaufen sind, ließ sich an seiner künstlerischen Arbeit ablesen.“

Nike Wagner (71), die heutige Intendantin des Beethovenfestes Bonn, war erst 21, als ihr Vater mit nur 49 Jahren starb. Er habe gewaltige familiäre Spannungen und Belastungen aushalten müssen, sagte sie. Dazu seien Schuldgefühle aus der Nazizeit gekommen, die er in sich hineingefressen habe. „Irgendwie war er ja auch Kriegsgewinnler“, sagte sie. Hätte sich seine Mutter Winifred nicht weiterhin ungebrochen zu Hitler bekannt, hätte diese möglicherweise nach dem Krieg die Festspielleitung übernommen.