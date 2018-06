Niedrige Öl- und Spritpreise drücken Inflation in Bayern

- Die niedrigen Preise für Heizöl und Kraftstoffe halten die Inflation in Bayern weiter niedrig. Im April lag die jährliche Teuerungsrate bei 0,2 Prozent, nach 0,3 Prozent im Vormonat, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Fürth mitteilte. Heizöl war im Jahresvergleich um 29 Prozent günstiger und Benzin und Diesel um fast 14 Prozent. Etwas teurer wurden hingegen etwa Alkohol und Tabak. Im Vergleich zum März gaben die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent nach.