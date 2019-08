Niedersächsische Polizei stoppt bayerische Polizei

Die niedersächsische Polizei hat in der Nähe von Verden einen Autotransporter gestoppt, der sieben neue Streifenwagen für die Polizei in Bayern geladen hatte. Das Problem: Der Transporter, der vor gut einer Woche auf der A27 in Richtung Süden fuhr, war höher als die Polizei erlaubt. Der Fahrer des Transporters konnte die oberen Ladeflächen noch ein wenig absenken, so dass die Beamten die für ihre bayerischen Kollegen gedachten Wagen wieder freigaben. Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

