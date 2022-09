Niederländer Makkelie pfeift Bayern-Spiel gegen FC Barcelona

Der international renommierte Schiedsrichter Danny Makkelie wird das Topspiel der Champions-League-Gruppe C zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona am Dienstagabend (21.00 Uhr) in München leiten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) gab die Einteilung des 39 Jahre alten Niederländers am Sonntag bekannt. Makkelie ist seit elf Jahren FIFA-Referee.

Für die Bayern ist er kein Unbekannter: Er pfiff bislang drei Königsklassen-Partien der Bayern. Alle drei Gruppenspiele endeten mit einem Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters. 2017 gewannen die Bayern 2:1 bei Celtic Glasgow. 2019 gab es ein 3:2 bei Olympiakos Piräus. Und im Herbst 2020 siegten die Münchner als damaliger Titelverteidiger deutlich mit 6:2 bei Red Bull Salzburg.

