Niederbayer hilft beim Comeback der Schallplatte

In der Werkstatt von Andreas Bauer ist es selten leise. Entweder hört man die Pressmaschine rattern und dampfen oder Musik erfüllt den Raum.

„Ich freu mich, wenn ich was höre, was mir auch privat gefällt, so wie Reggae zum Beispiel“, sagt der Mann aus Tiefenbach bei Landshut. Der 42-Jährige hat in seinem Berufsleben als DJ und als einer der wenigen Plattenmacher Europas schon so einiges gehört: improvisierende Jazz-Musiker, kreischende Heavy-Metal-Sänger, polnische Rockbands, holländische Schlagersänger. „Oder nur Geräusche. Eine ganze Platte lang.“ Bauer muss sich alles anhören. In Echtzeit. „Mindestens zweimal: Beim Überspielen und nach der Presse.“

Seine Kunden kommen aus der ganzen Welt, denn sein Beruf ist selten geworden. In Deutschland gibt es nur noch etwa ein Dutzend Schallplattenmacher. Viele Anfragen erhält er aus Italien und Polen, aber auch Japaner und Neuseeländer wenden sich an den Niederbayer. Unter seinen Kunden sind viele Undergroundbands, kleinere Labels oder auch Kneipen- und Konzertveranstalter, die ihren Gästen etwas Besonderes bieten wollen. Statt einem Flyer mit Download-Code für Musik gibt es etwas Handfestes zum mitnehmen oder kaufen: eine Platte. „Viele schwören auch auf die Klangqualität“, sagt Bauer. So wie er selbst. Zuhause wird fast nur Vinyl gehört.

42 Jahre alte Maschine im Einsatz

So sehr Bauer und seine Kunden Schallplatten lieben, mit modernen Tonträgern gehen beide Seiten genauso professionell um. Die Songs, die später auf Vinyl gepresst werden sollen, kommen digital übers Internet nach Tiefenbach. Bauer bearbeitet die Aufnahmen am Computer und bereitet sie für das Pressen auf Vinyl vor. Viele Schritte sind notwendig, bis die digitale Musik auf die Platte gebracht werden kann. Unter anderem muss er auf die Dienste einer Galvanikfirma zurückgreifen.

Bis es dann ans eigentliche Pressen geht, können schon ein bis zwei Wochen vergehen. Dann aber geht es schnell: In 20 Sekunden wird aus schwarzem, blauem, rotem oder gelbem Kunststoffgranulat eine fertige Platte mit Etikett und Musik. Alles automatisch — mit einer Maschine, die so alt ist wie Bauer selbst. 500 bis 800 Stück am Tag schafft Bauer, wenn es sein muss. Im Jahr sind das gut 100 000 Stück - vorausgesetzt die Maschine streikt nicht. Da es keine Ersatzteile oder Wartungsservice gibt, muss er alles selbst reparieren. Seine Erfahrung als gelernter Radio- und Fernsehtechniker kommt ihm dabei zugute.

Analoge Produkte sind gefragt

Der 42-Jährige hat schon viele Songs auf Platte gepresst, am liebsten würde er aber die von Bob Marley auf Vinyl verewigen. „Darf ich aber leider nicht“, sagt er. Er darf nur Musik pressen, deren Urheberrechte auch bei seinem Auftraggeber liegen. „Also die Stones kann bei mir niemand auf Schallplatte bestellen“, sagt er. Dafür sorgen die großen Plattenlabels schon selbst.

Und das Vinyl-Geschäft lohnt sich wieder. „Auch oder vielleicht gerade in einer zunehmend digitalisierten Welt sind analoge Musikprodukte nach wie vor gefragt“, sagt Andreas Leisdon vom Bundesverband Musikindustrie. Das zeige sich an der CD, die noch immer rund 70 Prozent des Musikmarktes ausmache. „Aber eben auch an Vinyl, das seit 2006 wieder Zuwächse verbuchen kann.“ 2006 seien auf dem deutschen Markt nur 5,2 Millionen Euro Umsatz mit dem Verkauf von Schallplatten gemacht worden. Fünf Jahre später sei der Umsatz auf 13,9 Millionen Euro gestiegen.

Immer mehr Künstler fahren deshalb inzwischen zweigleisig: Neben MP3 und CD kommen neue Alben auch als Schallplatte in den Handel. „Viele fügen ihren Vinyl-Platten auch Download-Codes bei, damit die Käufer die Musik auch unterwegs hören können“, sagt Leisdon. „Damit wird eine alte Vertriebsform auf die Neuzeit gemünzt.“