Nichtschwimmer ertrinkt in Badesee

Ein 40-Jähriger ist in einem Badesee in Senden (Landkreis Neu-Ulm) ertrunken. Der Mann sei als Nichtschwimmer zu weit in den See hineingeraten und in der Nähe eines Badestegs untergegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein Taucher fand den 40-Jährigen am Grund des Sees. Der Mann konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Weshalb er am Samstag in den tieferen Bereich des Badesees geriet, war zunächst unklar.

Die sommerlichen Temperaturen locken die Menschen an die Badeseen und Flüsse in der Region.