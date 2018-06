Nichts gelernt: Ladendieb nach Haftentlassung wieder auf Beutezug

- Unmittelbar nach seiner Haftentlassung hat sich ein Ladendieb in München wieder auf Beutezug begeben. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag war der 36-Jährige am Mittwoch nach Verbüßen seiner Gefängnisstrafe wegen Ladendiebstahls in ein Geschäft gegangen und hatte sich dort bedient. Eine Jacke, ein Hemd und ein Shirt im Gesamtwert von 25 Euro wanderten in seine Tasche. Allerdings kam der Langfinger nicht weit, weil ein aufmerksamer Ladendetektiv ihn stellen konnte. Nun droht dem 36-Jährigen erneut der Gang hinter Gitter.