Neuzugang: Bayern leiht Talent Tiago Dantas von Benfica aus

Der FC Bayern hat Offensivtalent Tiago Dantas von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 19-Jährige kommt auf Leihbasis zum deutschen Fußball-Rekordmeister, wie die Münchner am Dienstag bekanntgaben. Bei den Bayern ist er zunächst aber für die zweite Mannschaft in der 3. Liga vorgesehen. Zuvor hatten portugiesische Medien berichtet, dass der Champions-League-Sieger eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler hat.

Zuvor hatte der FC Bayern II schon die Verpflichtung von Remy Vita (19) vom ES Troyes AC verkündet. Der französische Linksverteidiger unterzeichnete einen Dreijahresvertrag. „Er ist noch jung und entwicklungsfähig, hat aber in der 2. französischen Liga bei Troyes schon Erfahrungen im Männerfußball gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Schritte gehen und unserer Mannschaft schnell weiterhelfen wird“, sagte Nachwuchschef Jochen Sauer.

