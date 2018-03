Neureuther und Luitz wollen im Mai wieder mit Skifahren

Felix Neureuther will gemeinsam mit seinem ebenfalls am Kreuzband verletzten Kollegen Stefan Luitz womöglich im Mai wieder mit dem Skifahren beginnen. „Im Mai wollen Stefan und ich eventuell wieder ein bisschen zum therapeutischen Skifahren gehen. Aber das hat Zeit. Ob das jetzt im Mai oder im Juni ist, spielt keine große Rolle“, sagte Neureuther in einem Interview der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). „Wichtig ist, dass das Knie stabil und genügend Muskulatur drumherum aufgebaut ist. Das Positive an dem Zeitpunkt unserer OP ist, dass wir überhaupt keinen Stress haben. Wir können die Verletzung richtig auskurieren.“

