Neuorganisation der Handwerkskammer für Oberfranken

Nach Bekanntwerden mehrerer Skandale will sich die Handwerkskammer für Oberfranken (HWK) neu organisieren. Ende November soll ein neuer Präsident gewählt werden, bestätigte Matthias Graßmann, HWK-Vizepräsident für Oberfranken am Freitag bei einer Pressekonferenz in Bamberg. In einem Auswahlverfahren soll außerdem ein neuer Hauptgeschäftsführer bestimmt werden.

Der ehemalige Geschäftsführer des Tochterunternehmens Gewerbetreuhand Oberfranken Steuerberatungsgesellschaft (GTO) steht unter Verdacht, Gelder veruntreut und Steuern hinterzogen zu haben. Die Rede ist von 2,1 Millionen Euro. Außerdem sollen Zahlungen der HWK an die GTO ohne Nachweis und ohne erforderliche Beschlüsse des Vorstands und der Vollversammlung geflossen sein. Die Handwerkskammer verspricht vollständige Aufklärung. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen noch.

Pressemitteilung der HWK zu den Ermittlungen zur GTO