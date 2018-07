Ein neunjähriges Mädchen ist nach einem Autounfall in Nürnberg gestorben. Das Kind war am Montag vom Wagen eines 48-jährigen Mannes erfasst worden, als es nach Angaben der Polizei vom Mittwoch unvermittelt auf eine vierspurige Straße lief. Das Fahrzeug erfasste das Mädchen frontal und die Neunjährige wurde lebensgefährlich verletzt. Am Dienstag starb das Mädchen dann im Krankenhaus.

