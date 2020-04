Bei einem Fahrradsturz hat sich ein neunjähriges Mädchen in München schwer verletzt. Das Mädchen war gemeinsam mit seinem Vater und zwei Geschwistern in der Nähe der Isar mit dem Fahrrad unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Familie am Freitag an einer abschüssigen Straße abbiegen wollte, stürzte das Mädchen aus noch ungeklärter Ursache. Ein Notarzt brachte die Neunjährige in ein Krankenhaus.