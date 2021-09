Neun Menschen retten sich aus brennendem Wohnhaus

Neun Menschen haben sich rechtzeitig aus einem brennenden Wohnhaus im schwäbischen Friedberg retten können. Das Haus brannte weitgehend aus und ist nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es wurde niemand verletzt. Der Brand war wohl in der Nacht auf Sonntag im Dachstuhl der Arbeiterunterkunft im Landkreis Aichach-Friedberg ausgebrochen. Die Brandursache ist der Polizei zufolge bislang unklar. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich, könnte laut einem Polizeisprecher aber auch bis in den sechsstelligen Bereich gehen.

